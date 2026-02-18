143,9 Juta Orang Diprediksi Mudik Pada Lebaran 2026  

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memproyeksikan 143,9 juta orang akan mudik pada momen Lebaran 2026.

Dudy menjelaskan jumlah itu berdasarkan survei angkutan Lebaran 2026 untuk mengukur persepsi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

"Hasilnya sekitar 143,9 juta orang diperkirakan akan melakukan pergerakan perjalanan (angkutan Lebaran 2026),” ujar Dudy dikutip Rabu (18/2).

Dudy menuturkan, pada Lebaran 2025 diproyeksi 146 juta orang melakukan mudik pada survei yang dilakukannya. Tetapi, kenyataan di lapangan jumlah pemudik pada 2025 sebanyak 154 juta orang.

Dia menyampaikan telah mengoordinasikan kesiapan angkutan Lebaran pada Rapat Tingkat Menteri. Termasuk juga mempersiapkan sarana angkutan Lebaran.

Di antaranya 31.345 unit bus, 829 unit kapal, 2.683 unit sarana kereta api, 392 unit pesawat, serta 255 unit kapal penyeberangan.

Jumlah kendaraan yang sudah melalui ramp check antara lain, angkutan darat sebanyak 19.376 unit, angkutan laut 485 unit, angkutan penyeberangan 19 unit, angkutan udara 392 unit, serta perkeretaapian 2.177 unit.

"Untuk memastikan mode transportasi yang akan digunakan selama masa angkutan lebaran adalah yang laik jalan,” beber Dudy.