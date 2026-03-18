1.448 Pemudik Naik KRI Banda Aceh Menuju Semarang dan Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.448 pemudik diberangkatkan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593 dalam program mudik gratis.

Program mudik gratis itu diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama TNI Angkatan Laut (AL) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Selasa (17/3).

Selain penumpang, program ini juga mengangkut 503 sepeda motor milik pemudik yang turut dibawa menuju daerah tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua BAZNAS Sodik Mudjahid, mengatakan program ini kembali digelar untuk membantu masyarakat pulang kampung dengan fasilitas transportasi yang aman dan terjangkau.

“Hari ini BAZNAS kembali bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan kapal laut, dengan jumlah yang diberangkatkan sekitar 1.448 orang untuk pulang-pergi,” ujar Sodik.

Dia menjelaskan, rute pelayaran saat ini difokuskan menuju Semarang dan Surabaya sebagai dua tujuan utama pemudik.

“Kami berharap tahun depan rutenya bukan hanya ke Jawa, tetapi juga ke Sumatra dan daerah lainnya,” katanya.

Sodik menambahkan, peserta mudik berasal dari berbagai latar belakang, seperti ibu rumah tangga, pengemudi ojek, asisten rumah tangga, mahasiswa, hingga pedagang.