146 Rumah di Serdang Bedagai Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

jpnn.com - SEI RAMPAH - Angin puting beliung melanda empat kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Jumat (22/8) malam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Serdang Bedagai menyatakan 146 rumah rusak ringan maupun berat akibat terjangan angin puting beliung tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Serdang Bedagai Abdurrahman Purba mengatakan angin puting beliung yang melanda empat kecamatan di Serdang Bedagai tersebut merusak ratusan rumah milik warga.

"Total sementara ada 146 rumah mengalami rusak berat dan ringan di empat kecamatan," katanya di Sei Rampah, Sabtu (23/8).

Dia memerinci 109 rumah rusak di Kecamatan Teluk Mengkudu, 28 di Kecamatan Tanjung Beringin, 11 di Kecamatan Sei Bamban, dan 8 di Kecamatan Sei Rampah.

Menindaklanjuti kejadian ini, Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan dijadwalkan akan turun langsung ke lokasi untuk meninjau dampak bencana dan kebutuhan warga terdampak.

"Rencananya sore ini Pak Adlin Tambunan akan langsung meninjau ke lokasi bencana," ucap Abdudrahman.

Salah satu warga yang terdampak, Latif (49), pemilik kios pupuk di Desa Pasar Baru, mengaku mengalami kerugian besar akibat angin kencang yang menerbangkan atap rumah dan kios miliknya.