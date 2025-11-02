Close Banner Apps JPNN.com
15 Forum PPPK Kompak Menyuarakan Alih Status ke PNS, Fadlun: Sudah Harga Mati!

Minggu, 02 November 2025 – 15:32 WIB
Sebanyak 15 forum PPPK kompak menyuarakan alih status ke PNS. Mereka juga berencana berkumpul di Istora Senayan untuk menyuarakan perjuangan menjadi PNS. Foto dok. AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 15 forum PPPK kompak menyuarakan alih status PNS.

Mereka juga berencana berkumpul di Istora Senayan untuk menyuarakan perjuangan menjadi PNS.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengungkapkan, jumlah peserta akan terus bertambah, mengingat silaturahmi nasional (silatnas) ini pelaksanaannya diundur Desember mendatang.

Gabungan organisasi pejuang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih menyatakan komitmen kuat untuk melanjutkan perjuangan pengalihan status PPPK ke PNS.

"Semua forum sepakat bahwa alih status PPPK ke PNS harga mati," kata Fadlun kepada JPNN, Minggu (2/11). 

Dia menegaskan, latar belakang perjuangan aliansi ini karena melihat dualisme status ASN saat ini menimbulkan kesenjangan dan keterbelahan di tubuh birokrasi publik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memang secara normatif menetapkan hak ASN berstatus PNS dan PPPK adalah setara.

Namun, kesetaraan tersebut masih bersifat legal-formal dan belum menyentuh aspek substansial serta implementatif di lapangan, sambuhg Fadlun.

Ketum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdilah mengatakan 15 forum PPPK kompak menyuarakan alih status ke PNS yang merupakan harga mati

