15 Keluarga Korban Tewas Kecelakaan Kereta Bekasi Terima Santunan dari Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan santunan kepada 15 keluarga korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Santunan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Selain itu, sejak awal kejadian, Baznas juga telah menerjunkan tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) dan Rumah Sehat Baznas (RSB) guna membantu evakuasi dan penanganan medis korban.

Tim di lapangan memberikan pertolongan pertama sebelum korban dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat.

Baznas juga menyalurkan bantuan berupa layanan kesehatan, ambulans, serta logistik seperti makanan ringan dan air minum.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut.

“Untuk para korban yang wafat jumlahnya 15 orang, kami memberikan dukungan santunan berupa uang sebesar masing-masing Rp3 juta,” ujarnya saat menghadiri pemakaman korban di TPU Karet Bivak, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dia menegaskan, Baznas memiliki mandat untuk hadir dalam setiap kondisi darurat melalui unit tanggap bencana yang dimiliki.