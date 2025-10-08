Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

15 Muda-Mudi Indonesia Timur Berprestasi Ikut dalam Wisuda GraduEASTion

Rabu, 08 Oktober 2025 – 15:59 WIB
15 Muda-Mudi Indonesia Timur Berprestasi Ikut dalam Wisuda GraduEASTion
Para generasi muda dari Indonesia Timur mengikuti acara GraduEASTion Timur Growth Batch 1 yang diadakan Timur Network Foundation. Foto: dok TNF

jpnn.com, JAKARTA - Timur Network Foundation resmi menggelar acara GraduEASTion Timur Growth Batch 1 di Ruang Asrul Sani, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Acara ini menandai kelulusan 15 putra-putri terbaik Indonesia Timur dari program Timur Growth, sebuah bootcamp beasiswa selama tiga bulan yang berfokus pada entrepreneurship development, digital marketing, dan website development.

Program ini disambut antusias sejak dibuka pada Maret 2025. Dari 77 pendaftar, 21 peserta terpilih untuk mengikuti bootcamp, dan akhirnya 15 berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan hingga tahap akhir.

Chief Program Officer Timur Network Foundation, Miftahul Khausar menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para peserta.

“Sejak awal kami melihat antusiasme besar dari anak-anak muda Indonesia Timur. Mereka bukan hanya belajar, tetapi juga saling menguatkan. Hari ini, 15 orang dinyatakan lulus dan siap melangkah membawa semangat baru bagi daerahnya,” ujarnya.

CEO Timur Network Foundation, M. Khaerun Zuhry Radjilun, menegaskan pentingnya membangun ekosistem suportif bagi talenta muda di kawasan timur.

“Indonesia Timur tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah akses dan ekosistem yang sehat. Dari sana akan lahir peluang untuk berkembang dan bersaing. Timur Growth adalah langkah awal untuk memastikan anak-anak muda kita punya ruang tumbuh,” katanya.

Acara wisuda ini juga dihadiri sejumlah mitra strategis seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Budayawan Bugis, Youth Ranger, dan Trash Ranger.



