15 Napi Kabur dari Lapas Nabire

jpnn.com, TIMIKA - Sebanyak 15 orang narapidana atau napi kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Nabire pada Senin (29/9) pagi.

Polisi mengatakan berdasarkan informasi dari pihak Lapas Nabire, ke-15 napi tersebut kabur sekitar pukul 07.30 WIT.

"Mereka kabur melalui pagar bagian belakang Lapas dengan cara mengikat tali net voli di besi bagian atas pagar lalu memanjat tembok," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel D Tatiratu yang dihubungi dari Timika, Senin.

Lapas Kelas II B Nabire berlokasi di Jalan Pipit, Kelurahan Kali Harapan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Atas kejadian itu, Polres Nabire telah memeriksa lima sipir yang bertugas piket saat itu.

Polisi juga masih mendata identitas ke-15 napi yang kabur tersebut.

"Kami sedang mendata identitas mereka dan sementara anggota kami sedang melakukan pengejaran ke arah bukit yang berada persis di belakang Lapas Nabire dan juga Kali Harapan," jelas Tatiratu.

Sebelumnya pada awal Juni lalu, sebanyak 19 napi juga kabur dari Lapas Nabire, 11 orang diantaranya merupakan napi terlibat kasus separatis Papua. (antara/jpnn)