15 Negara Bahas Energi Hijau hingga Inovasi Digital di ICATEI 2025

Kamis, 23 Oktober 2025 – 00:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 15 negara mengikuti International Conference on Advanced Technologies in Energy and Informatics (ICATEI) 2025 yang digelar Institut Teknologi PLN (ITPLN) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 22–23 Oktober 2025.

Konferensi internasional perdana ITPLN itu menjadi ajang strategis mempercepat kolaborasi riset dan inovasi di bidang energi hijau serta digitalisasi.

“Kami berharap ICATEI 2025 menjadi wadah kolaborasi lintas disiplin antara akademisi dan industri,” ujar Rektor ITPLN, Prof Iwa Garniwa, Rabu (22/10).

Konferensi ini merupakan langkah nyata kampus dalam memperkuat kontribusi terhadap pengembangan teknologi berkelanjutan di Indonesia.

Tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, melainkan juga membuka peluang riset bersama dan pengembangan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan global.

“Melalui konferensi ini akan lahir ide-ide segar dan praktik terbaik yang dapat memperkuat ekosistem penelitian di bidang energi terbarukan dan digitalisasi,” ujarnya.

ICATEI 2025 diikuti puluhan akademisi, praktisi hingga peneliti yang mempresentasikan 116 makalah ilmiah terpilih dari 272 paper yang dikirim peneliti dari 15 negara.

Mereka membahas tema besar seputar transisi energi, sistem cerdas, hingga inovasi digital.