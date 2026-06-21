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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

15 Ribu Pelaku Usaha Hadiri PWN TDA 2026, UMKM Didorong Masuk Level Baru

Minggu, 21 Juni 2026 – 18:51 WIB
15 Ribu Pelaku Usaha Hadiri PWN TDA 2026, UMKM Didorong Masuk Level Baru - JPNN.COM
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menyampaikan Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) merupakan aset negara yang telah berkontribusi besar dalam melahirkan wirausaha dan memperkuat ekosistem UMKM Indonesia. Foto dokumentasi TDA

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menyampaikan Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) merupakan aset negara yang telah berkontribusi besar dalam melahirkan wirausaha dan memperkuat ekosistem UMKM Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Maman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional (PWN) TDA 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (20/6).

Ajang kewirausahaan tersebut mencatat lebih dari 15 ribu pendaftar dari 118 daerah dan 29 wilayah TDA di seluruh Indonesia.

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“TDA adalah aset negara yang luar biasa. Selama hampir dua dekade menjadi pionir dalam membangun ekosistem kewirausahaan Indonesia,” kata Maman.

Menurut Maman, peran TDA sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Dia menilai filosofi Tangan Di Atas memiliki nilai kuat karena mendorong pelaku usaha untuk tumbuh dengan semangat berbagi, kolaborasi, dan kontribusi sosial.

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Maman juga menyebut penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian UMKM turut memperkenalkan Sapa UMKM, super aplikasi yang disiapkan sebagai rumah besar digital bagi 57 juta pelaku UMKM di Indonesia.

15 ribu pelaku usaha hadiri PWN TDA 2026 berlangsung selama dua hari pada 20–21 Juni 2026, UMKM didorong masuk level baru

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TAGS   pelaku usaha  PWN TDA  UMKM  Maman Abdurrahman  
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