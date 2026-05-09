15 SD di Karawang Terima Bantuan Komputer untuk Dukung Pembelajaran Digital

Sabtu, 09 Mei 2026 – 10:43 WIB
Peruri menyalurkan bantuan komputer kepada 15 sekolah dasar di Karawang untuk mendukung kualitas pendidikan. Foto: Peruri

jpnn.com, KARAWANG - Peruri menyalurkan bantuan sarana pendidikan berupa seperangkat komputer kepada 15 sekolah dasar di Kabupaten Karawang sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memajukan sumber daya manusia di wilayah Karawang.

Peruri menilai sektor pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda sebagai aset bangsa yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan.

Program ini juga disebut sejalan dengan upaya mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 melalui pemerataan akses terhadap sarana pendidikan yang memadai.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, mengatakan perusahaan berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang.

“Harapannya melalui penyediaan sarana pendidikan yang layak dan merata dapat mencetak SDM unggul yang berdaya saing, adaptif, serta mampu menjadi motor penggerak kemajuan daerah dan bangsa,” kata Adi.

Nanang Fakhrurazi menyampaikan apresiasi atas kontribusi Peruri dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Karawang.

Menurutnya, kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah daerah membantu memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

