Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

15 Tahanan Polsek Samarinda Kota Kabur, 10 Sudah Ditangkap, 5 Masih Diburu

Senin, 20 Oktober 2025 – 10:37 WIB
15 Tahanan Polsek Samarinda Kota Kabur, 10 Sudah Ditangkap, 5 Masih Diburu - JPNN.COM
Para tahanan Polsek Samarinda Kota yang kabur ditangkap kepolisian. ANTARA/Ahmad Rifandi.

jpnn.com - SAMARINDA - Sebanyak 10 dari 15 tahanan yang kabur dari sel Polsek Samarinda Kota, telah ditangkap kembali oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Para tahanan itu ditangkap di  beberapa lokasi terpisah di wilayah Samarinda.

“Hingga pukul 07.00 WITA pagi ini kami sudah berhasil mengamankan 10 orang tahanan yang kabur,” kata Kepala Polresta Samarinda Kombes Hendri Umar di Samarinda, Senin (20/10).

Baca Juga:

Menurut dia, keberhasilan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja keras tim gabungan yang didukung dengan informasi cepat dari masyarakat dan sukarelawan.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan pengejaran intensif terhadap lima tahanan lainnya yang masih buron.

Para tahanan tersebut diketahui melarikan diri pada Minggu (19/10) siang dengan cara menjebol dinding di area kloset kamar mandi sel.

Baca Juga:

Menyusul kejadian itu, tim gabungan dari Polresta Samarinda hingga jajaran Polda Kalimantan Timur segera diterjunkan untuk melakukan penyisiran di berbagai titik strategis.

Upaya kepolisian membuahkan hasil dalam waktu kurang dari 24 jam dengan meringkus 10 tahanan di beberapa lokasi terpisah di wilayah Samarinda.

15 tahanan Polsek Samarinda Kota kabur, 10 sudah ditangkap kembali, lima masih diburu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tahanan kabur  polsek samarinda kota  Polresta Samarinda  Tahanan  kabur dari sel  Polisi 
BERITA TAHANAN KABUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp