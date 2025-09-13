15 Tahun Beraksi, Sido Muncul dan Perdami Berantas Katarak di Indramayu

jpnn.com, INDRAMAYU - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pada Jumat (12/9), Sido Muncul menyelenggarakan kegiatan operasi katarak gratis kepada 200 pasien di MM Indramayu.

Penyelenggaraan operasi tersebut bagian dari kerja sama antara Sido Muncul dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Pusat.

Baca Juga: Gubernur Jateng Apresiasi Sido Muncul sebagai Investasi Lokal Berkelas Internasional

Penyerahan bantuan senilai Rp 400 juta tersebut dalam bentuk simbolis yang dilakukan secara virtual oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, kepada Direktur RS MM Indramayu, dr. Suwardi Astradipura, MARS.



Penyerahan bantuan dari Sido Muncul kepasa RSU MM Indramayu. Foto: tangkapan layar

Turut hadir dalam acara tersebut Kabid. Yanmed Dinkes Indramayu dr. Titin Ning Prihatin, MH, Kabid P2P Dinkes Indramayu dr. Bintang Kusumawardhani, Owner RS MM Indramayu H. Mastika Yahya, Komisaris Esa Bharat, dan Komisaris Tri Murti Bharati.

Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat, menyampaikan operasi katarak gratis tersebut bagian dari upaya Sido Muncul untuk mengurangi angka penderita katarak di Indonesia.

"Sejak 2011, Sido Muncul telah bekerja sama dengan Perdami dan telah mengoperasi lebih dari 57 ribu mata di seluruh Indonesia," ujar Irwan Hidayat.