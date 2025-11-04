Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

15 Tahun Menikah, Bedu Akhirnya Resmi Menduda

Selasa, 04 November 2025 – 18:53 WIB
15 Tahun Menikah, Bedu Akhirnya Resmi Menduda - JPNN.COM
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Harabdu Tohar alias Bedu resmi menyandang status duda setelah pernikahannya dengan Irma Kartika Anggraeni diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (3/11).

Kabar perceraian ini dikonfirmasi oleh Abid, Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dia menyebut majelis hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Bedu setelah melalui proses pembuktian.

Baca Juga:

“Setelah dua kali pemanggilan, termohon (Irma) tidak pernah hadir. Sidang pembuktian dilakukan pekan lalu, dan pada tiga November majelis hakim bermusyawarah serta menjatuhkan putusan. Sekarang hasilnya sudah diunggah,” ungkap Abid, Senin (3/11).

Abid menjelaskan bahwa perceraian Bedu dan Irma berlangsung secara damai. Hakim tidak membahas soal hak asuh anak maupun pembagian harta gana-gini karena keduanya telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu.

“Mereka sepakat berpisah baik-baik, tanpa konflik,” ujarnya.

Baca Juga:

Meski putusan telah dibacakan, status perceraian keduanya baru akan berkekuatan hukum tetap apabila pihak Irma tidak mengajukan banding dalam waktu 14 hari ke depan.

“Kalau tidak ada banding, maka status cerainya resmi inkracht,” tambah Abid.

Komedian Bedu resmi menyandang status duda usai 15 tahun menikah dengan Irma Kartika Anggraeni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bedu  bedu duda  Perceraian artis  duda 
BERITA BEDU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp