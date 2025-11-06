150 Anak Yatim Jawa Timur Nikmati Keceriaan Camping Ceria BWA di Pasuruan

jpnn.com, PASURUAN - Sebanyak 150 anak yatim dan piatu dari berbagai daerah di Jawa Timur, mengikuti kegiatan Camping Ceria ke-5 yang digelar Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) di Kaliandra Camp Ground, Prigen, Pasuruan, pada 25–26 Oktober 2025.

Kegiatan ini menjadi ajang berbagi kebahagiaan dengan cara yang menyenangkan dan dekat dengan alam.

Anak-anak yang berasal dari Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Malang ini menikmati dua hari penuh kegiatan seru, edukatif, dan spiritual.

Mereka diajak bermain bersama, mengikuti permainan edukatif, serta menikmati keindahan alam yang menumbuhkan rasa syukur dan kebersamaan.

Panitia BWA menyebut kegiatan tersebut bukan sekadar ajang santunan, melainkan pengalaman berharga bagi anak-anak yatim untuk merasakan kasih sayang dan perhatian dari banyak pihak.

“Kami ingin mereka merasa disayangi dan berbahagia, bukan hanya menerima bantuan, tetapi juga membangun kenangan yang membekas di hati,” ujar perwakilan panitia, dalam keterangannya, Kamis (6/11).

Acara Camping Ceria ke-5 ini mendapat dukungan dari puluhan komunitas dan lembaga sosial yang ikut berpartisipasi.

Menurut panitia, sinergi banyak pihak menjadi kunci keberhasilan acara yang mengutamakan kebersamaan dan kepedulian sosial ini.