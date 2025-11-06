Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

150 Anak Yatim Jawa Timur Nikmati Keceriaan Camping Ceria BWA di Pasuruan

Kamis, 06 November 2025 – 11:35 WIB
150 Anak Yatim Jawa Timur Nikmati Keceriaan Camping Ceria BWA di Pasuruan - JPNN.COM
Sebanyak 150 anak yatim dan piatu di Jawa Timur ikut Camping Ceria ke-5 BWA di Kaliandra, Pasuruan. Foto: BWA

jpnn.com, PASURUAN - Sebanyak 150 anak yatim dan piatu dari berbagai daerah di Jawa Timur, mengikuti kegiatan Camping Ceria ke-5 yang digelar Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) di Kaliandra Camp Ground, Prigen, Pasuruan, pada 25–26 Oktober 2025.

Kegiatan ini menjadi ajang berbagi kebahagiaan dengan cara yang menyenangkan dan dekat dengan alam.

Anak-anak yang berasal dari Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Malang ini menikmati dua hari penuh kegiatan seru, edukatif, dan spiritual.

Baca Juga:

Mereka diajak bermain bersama, mengikuti permainan edukatif, serta menikmati keindahan alam yang menumbuhkan rasa syukur dan kebersamaan.

Panitia BWA menyebut kegiatan tersebut bukan sekadar ajang santunan, melainkan pengalaman berharga bagi anak-anak yatim untuk merasakan kasih sayang dan perhatian dari banyak pihak.

“Kami ingin mereka merasa disayangi dan berbahagia, bukan hanya menerima bantuan, tetapi juga membangun kenangan yang membekas di hati,” ujar perwakilan panitia, dalam keterangannya, Kamis (6/11).

Baca Juga:

Acara Camping Ceria ke-5 ini mendapat dukungan dari puluhan komunitas dan lembaga sosial yang ikut berpartisipasi.

Menurut panitia, sinergi banyak pihak menjadi kunci keberhasilan acara yang mengutamakan kebersamaan dan kepedulian sosial ini.

Sebanyak 150 anak yatim dan piatu di Jawa Timur ikut Camping Ceria ke-5 BWA di Kaliandra, Pasuruan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BWA  Badan Wakaf Al-Qur'an   camping ceria  anak yatim piatu 
BERITA BWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp