150 Brand Lokal Ramaikan Glamlocal Mid Year Sale di Bandung

jpnn.com - Gelaran bazar fesyen dan kuliner populer, Glamlocal Mid Year Sale di kota Kembang, resmi dibuka pada Rabu (29/7).

Gelaran bazar tersebut diadakan di Trans Convention Centre, Bandung, Jawa Barat.

Bekerja sama dengan balé by BTN, ajang belanja tahunan yang merayakan ulang tahun ke-3 dan penyelenggaraannya yang ke-29 itu diadakan selama lima hari, yakni mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2026.

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Di gelaran kali ini, ajang bazar tersebut memboyong lebih dari 150 brand lokal pilihan, mulai dari busana, aksesori, skincare, hingga ragam tenant kuliner.

Founder Glamlocal, Rizky Azhar, mengungkapkan antusiasme dan bahagianya lantaran dapat kembali menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pelaku usaha kreatif di Indonesia.

"Hari ini kami merasa bangga dapat menghadirkan Glamlocal Mid Year Sale sebagai wadah khususnya bagi UMKM untuk tumbuh bersama. Kami menghadirkan lebih dari 150 brand lokal yang memamerkan koleksi terbaiknya," ujar Rizky Azhar dalam keterangannya.

Dia menuturkan, Glamlocal tak sekadar mengejar angka penjualan, tetapi juga fokus pada penguatan ekosistem UMKM nasional.

"Glamlocal juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri UMKM. Semoga kolaborasi ini dapat terus mendorong pertumbuhan dan daya saing produk lokal," kata Rizky Azhar.