Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

1.518 Huntara Dibangun di Gayo Lues Aceh, Targetkan Rampung Menjelang Lebaran 2026

Kamis, 12 Maret 2026 – 17:37 WIB
1.518 Huntara Dibangun di Gayo Lues Aceh, Targetkan Rampung Menjelang Lebaran 2026 - JPNN.COM
Kepala BNPB Suharyanto. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.518 hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, telah selesai dibangun hingga Selasa (10/3).

Capaian tersebut setara dengan sekitar 88 persen dari target pembangunan 1.713 unit huntara untuk wilayah tersebut.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto berharap seluruh huntara di Gayo Lues dapat segera rampung sehingga warga terdampak bisa segera meninggalkan tenda pengungsian.

Baca Juga:

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat merayakan Idulfitri di hunian yang lebih layak.

"Kami pastikan menjelang lebaran tahun 2026, untuk Kabupaten Gayo Lues, sudah tidak ada lagi masyarakat yang ada di tenda," ujar Suharyanto, pada Kamis (12/3).

Menurut dia, BNPB juga akan terus mendampingi keluarga yang masih menunggu proses pembangunan huntara.

Baca Juga:

Selama masa tersebut, warga akan ditempatkan di lokasi yang lebih layak, seperti gedung balai latihan kerja milik pemerintah daerah.

“Supaya semua masyarakat yang terdampak di Kabupaten Gayo Lues bisa menikmati, bisa mengikuti perayaan Idulfitri dengan lebih baik dan lebih hikmat,” kata dia.

Capaian tersebut setara dengan sekitar 88 persen dari target pembangunan 1.713 unit huntara untuk wilayah tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Huntara  hunian sementara  Banjir Bandang  Bencana Banjir  Lebaran 2026  Aceh 
BERITA HUNTARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp