Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

1.525 Guru PPPK Teken Perpanjangan Kontrak Kerja 3 Tahun, Ini Pesan Wakil Wali Kota

Rabu, 01 Juli 2026 – 19:20 WIB
1.525 Guru PPPK Teken Perpanjangan Kontrak Kerja 3 Tahun, Ini Pesan Wakil Wali Kota - JPNN.COM
Seribuan guru PPPK menandatangani kontrak kerja selama tiga tahun di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. ANTARA/HO-Pemkot Jakut

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 1.525 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, menandatangani perpanjangan kontrak kerja di Gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Jakut, Rabu (1/7).

Para guru PPPK itu meneken perpanjangan kontrak kerja untuk tiga tahun ke depan.

Penandatangan perpanjangan kontrak kerja ini digelar 1-2 Juli 2026 dalam tiga sesi. Setiap sesi diikuti 225 orang.

Baca Juga:

Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan perpanjangan kontrak ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus motivasi agar para guru terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah berhasil melampaui masa pengabdian selama tiga tahun.

"Teruslah berkarya, mengembangkan diri, jangan pernah patah semangat, dan tetap mengabdi dengan sepenuh hati," katanya di Jakarta, Rabu (1/7).

Baca Juga:

Fredy mengapresiasi seluruh PPPK yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik selama tiga tahun terakhir.

Dia pun berharap para guru terus menjaga integritas, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

1.525 guru PPPK meneken perpanjangan kontrak kerja tiga tahun ke depan. Begini pesan wakil wali kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  guru PPPK  perpanjangan kontrak kerja PPPK  kontrak kerja PPPK  Jakarta Utara 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp