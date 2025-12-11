Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kalteng

1.526 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Fairid Naparin Beri Pesan Penting

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:40 WIB
1.526 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Fairid Naparin Beri Pesan Penting - JPNN.COM
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (kanan) menyerahkan SK kepada salah satu PPPK paruh waktu. ANTARA/Rendhik Andika

jpnn.com - PALANGKA RAYA - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan pesan kepada 1.526 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang baru menerima surat keputusan (SK) pengangkatan.

Fairid mengingatkan PPPK paruh waktu tetap terikat pada aturan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Pelanggaran berat, keterlibatan dalam tindak pidana, kinerja buruk, hingga menjadi pengurus partai politik dapat berujung pada pemberhentian.

“Setiap pelanggaran terhadap aturan ASN akan berdampak langsung pada status kepegawaian. Karena itu, jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” katanya di Palangka Raya, Rabu.

Baca Juga:

Selain itu, Fairid meminta PPPK paruh waktu memperkuat pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan dan teknis umum.

Menurut Fairid, pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam memperkuat layanan publik. Hal ini harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh PPPK yang baru menerima SK. 

Fairid pun meminta seluruh pegawai yang baru diangkat untuk menjaga integritas dan menunjukkan komitmen kerja sebagaimana tuntutan profesi ASN.

Baca Juga:

“Sejak penyerahan SK, 1.526 pegawai telah resmi bergabung sebagai ASN PPPK paruh waktu. Status ini membawa tanggung jawab besar, sehingga disiplin, etika, dan kinerja harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

Dia menjelaskan penempatan PPPK akan disesuaikan dengan kebutuhan jabatan di berbagai organisasi perangkat daerah. Pembayaran gaji dilakukan berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan pesan kepada 1.526 PPPK paruh waktu. PPPK paruh waktu jangan melanggar aturan ASN, bisa fatal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  ASN  Fairid Naparin  Wali Kota Palangka Raya 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp