16 Besar EURO 2020: Siapa Lawan Belanda Berikutnya?

jpnn.com, AMSTERDAM - Belanda memastikan menyapu bersih semua laga di Grup C EURO 2020 usai membantai Makedonia Utara 3-0 di Amsterdam Arena pada Senin (21/6) malam.

Mereka lolos sebagai juara grup dengan meyakinkan. Di babak 16 besar, Belanda masih menantikan calon lawan.

De Oranje yang jadi juara grup C, sesuai bagan akan berjumpa dengan tim peringkat tiga terbaik dari Drup D, E atau F. Laga ini masih dinantikan hasilnya beberapa hari ke depan.

Berbeda dengan pimpinan klasemen, runner up Grup C Austria sudah menemukan calon lawannya. Dalam bagan pembagian babak 16 besar di situs UEFA. runner up Grup C harus berjumpa juara Grup A, dalam hal ini Italia.

Selain dua tim tersebut yang sudah lolos, ada Wales yang sudah memastikan satu tempat karena menjadi runer up Grup A. Mereka masih menantikan calon lawannya dari runner up Grup B.

Jumlah tim yang lolos ke babak 16 besar sejatinya sudah banyak. Namun, dalam bagan pertandingan fase gugur itu, belum banyak diumumkan kecuali Italia, Austria, Belanda, dan Wales. Pasalnya, grup dari tim-tim tersebut, sudah menyelesaikan seluruh pertandingan. (dkk/jpnn)