JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

16 Besar Kumamoto Masters 2025: Hanya Gregoria Mariska Tunjung yang Selamat

Kamis, 13 November 2025 – 14:57 WIB
16 Besar Kumamoto Masters 2025: Hanya Gregoria Mariska Tunjung yang Selamat - JPNN.COM
Gregoria Mariska Tunjung berhasil melangkah ke perempat final Kumamoto Masters 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Dari empat wakil yang tampil di babak 16 besar Kumamoto Masters 2025, hanya Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil menjaga asa Merah Putih untuk tetap berkibar.

Jorji -sapaan Gregoria- menjadi satu-satunya delegasi Indonesia yang menembus babak perempat final seusai menyingkirkan wakil tuan rumah Hina Akechi dengan skor 23-21, 21-18.

Sementara itu, pasangan ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti gagal menahan gempuran unggulan ketiga asal Jepang Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Apriyani/Fadia menyerah dua gim langsung dengan skor 10-21, 16-21.

Adapun Ni Kadek Dhinda Pratiwi (tunggal putri) yang sempat tampil menjanjikan di gim pertama, akhirnya kalah dari Asuka Takahashi (Jepang) lewat pertarungan tiga gim 21-10, 16-21, 12-21.

Kemudian, Alwi Farhan yang menyandang status unggulan kedelapan harus mengakui ketangguhan Wang Tzu Wei dari Taiwan dengan skor 19-21, 12-21.

Dengan hasil tersebut, Gregoria Mariska Tunjung kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di perempat final Kumamoto Masters 2025.

Selanjutnya, Jorji akan menghadapi Asuka Takahashi, yang di pertandingan sebelumnya menyingkirkan wakil Indonesia, Dhinda.

Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya pemain Merah Putih yang masih melanjutkan perjuangan di Kumamoto Masters 2025.

