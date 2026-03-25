16 Makanan Kaya Serat Larut yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan tinggi serat bisa membantu menjaga kesehatan menjadi lebih baik.

Serat merupakan bagian yang sangat penting dari diet seimbang, dan tidak boleh diabaikan.

Ada dua jenis serat yang ada dalam makanan, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Keduanya sangat penting untuk kesehatan usus.

Baik itu kadar gula darah atau menurunkan kolesterol, serat larut berperan besar dalam mengatasi banyak masalah pencernaan.

Jadi, sangat penting untuk memasukkan makanan yang kaya serat larut ke dalam diet Anda secara teratur.

Makanan seperti gandum, kacang-kacangan, apel merupakan sumber serat larut yang baik dan membantu menjaga kesehatan Anda.

Serat larut adalah jenis serat makanan yang larut dalam air dan membentuk zat seperti gel selama pencernaan, sehingga memperlambat proses pencernaan.

Makanan ini sering kali padat nutrisi, menyediakan vitamin, mineral, antioksidan, dan fitonutrien penting yang mendukung berbagai fungsi tubuh dan meningkatkan kesehatan jangka panjang.