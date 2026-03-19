JPNN.com - Nasional - Hukum

16 Napi Hindu di Jateng Dapat Remisi Nyepi 2026

Kamis, 19 Maret 2026 – 15:41 WIB
Ilustrasi narapidana mendekam di balik jeruji besi penjara. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah Mardi Santoso mengatakan 16 narapidana beragama Hindu di Jawa Tengah menerima remisi dalam rangka Hari Raya Nyepi 2026

“Remisi merupakan hak bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif,” ujar Mardi, Kamis (19/2).

Baca Juga:

Menurutnya, pemberian remisi juga menjadi bentuk apresiasi negara atas perubahan sikap dan komitmen warga binaan dalam mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan).

Dia berharap momentum Hari Raya Nyepi dapat dimanfaatkan warga binaan untuk melakukan refleksi diri serta meningkatkan kedisiplinan selama menjalani masa pidana.

“Melalui momentum Hari Raya Nyepi ini, kami berharap para warga binaan dapat melakukan refleksi diri, meningkatkan kedisiplinan, serta terus mengikuti program pembinaan dengan baik sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga dua bulan, bergantung pada masa pidana yang telah dijalani masing-masing narapidana.

Mayoritas penerima remisi berasal dari kasus narkotika, yakni sebanyak 14 orang, sedangkan dua orang lainnya berasal dari tindak pidana umum.

BERITA REMISI NYEPI LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
