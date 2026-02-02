Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

16 Organisasi PPPK Resmi Ajukan 5 Tuntutan, Alih Status PNS & Nasib Paruh Waktu Prioritas

Senin, 02 Februari 2026 – 13:46 WIB
16 Organisasi PPPK Resmi Ajukan 5 Tuntutan, Alih Status PNS & Nasib Paruh Waktu Prioritas - JPNN.COM
Sebanyak 16 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih resmi mengajukan lima tuntutan hasil konsolidasi nasional 30 Januari hingga 1 Februari 2026. Foto dok. AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 16 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih resmi mengajukan lima tuntutan hasil konsolidasi nasional 30 Januari hingga 1 Februari 2026.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan AMP sebagai gabungan organisasi ASN PPPK lintas profesi di Indonesia telah menyelesaikan konsolidasi nasional di Jakarta.

Dari konsolidasi tersebut AMP menyampaikan poin-poin tuntutan dan komitmen strategis sebagai berikut:

Baca Juga:

1. Alih status menjadi PNS menuntut adanya mekanisme kebijakan yang konstitusional dan berbasis regulasi untuk alih status ASN PPPK menjadi PNS secara bertahap dan berkeadilan dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Penguatan status dan kepastian karier

Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan profesional dengan menggunakan konsep perjanjian kerja sampai masa pensiun ASN PPPK, sesuai jenjang karier dan kejelasan jenjang karier bagi ASN PPPK dengan adanya jabatan dan pangkat sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam regulasi turunan UU ASN 2023.

Baca Juga:

3. Pengesahan RPP Manajemen ASN

Kami menyerahkan naskah kebijakan baru dan blueprint perjuangan sebagai bahan materiil dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN agar aspirasi lintas profesi terakomodasi secara substantif, dengan mencantumkan ASN PPPK dapat diakomodasi.

16 organisasi PPPK resmi mengajukan 5 tuntutan, alih status PNS dan nasib Paruh Waktu menjadi prioritas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  organisasi PPPK  Fadlun Abdillah  Alih status PNS  PPPK Paruh Waktu  tuntutan 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp