JPNN.com - Nasional - Humaniora

16 Siswa di Desa Songgom Cianjur Keracunan Makanan MBG, Kepala Puskesmas Beri Penjelasan Begini

Kamis, 09 Oktober 2025 – 19:48 WIB
Puskemas Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menangani 16 orang siswa Yayasan Raudatul Muttaqin di Desa Songgom yang mengalami keracunan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis, Kamis, 9/10/2025. ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com, CIANJUR - Sebanyak 16 orang siswa Yayasan Raudatul Muttaqin di Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diduga keracunan makanan seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan setelah mengeluh pusing, mual dan muntah.

Kepala Puskesmas Gekbrong Titin Kuraesin di Cianjur Kamis, mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan ketika belasan siswa mengeluhkan pusing, mual dan muntah selang beberapa saat setelah menyantap menu MBG seperti nasi, ayam katsu, tahu semur kecap, timun, dan anggur.

"Total yang mendapat perawatan di puskesmas sebanyak 14 orang sedangkan dua orang lainnya ditangani di sekolah, sebagian besar mengeluhkan hal yang sama setelah menyantap menu MBG," katanya.

Selang lima jam mendapat penanganan di puskesmas, tutur dia, kondisi kesehatan belasan siswa mulai membaik dan saat ini seluruh siswa sudah dipulangkan, tetapi tetap mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan.

Pihaknya belum dapat memastikan penyebab dari keracunan tersebut, tetapi petugas puskesmas sudah mengambil sampel makanan dari menu MBG dan diserahkan ke petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, guna dilakukan uji laboratorium.

"Kami sudah mengambil sampel makanan dan muntahan siswa untuk dilakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab keracunan yang menimpa belasan siswa tersebut," katanya.

Bahkan ungkap dia, pihaknya telah melakukan pengecekan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Desa Songgom, guna memastikan standarisasi termasuk kondisi dapur dan lain-lain, dimana hasilnya cukup bagus, tidak ada masalah.

