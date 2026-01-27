Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

16.500 Unit Apartemen Rampung, Meikarta Makin Matang Jadi Kota Mandiri

Selasa, 27 Januari 2026 – 11:27 WIB
Makin matang jadi kota mandiri, 16.500 unit apartemen Meikarta rampung dan 3.600 telah dihuni. Foto dok. Meikarta

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Meikarta di Koridor Timur Jakarta terus membuktikan transformasinya sebagai kota mandiri yang matang.

Memasuki awal 2026, proyek besutan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) itu mencatatkan progres signifikan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun aktivitas ekosistem urban yang makin dinamis.

Hingga saat ini, tercatat lebih dari 16.500 unit apartemen telah diselesaikan, dengan lebih dari 3.600 unit di antaranya sudah dihuni.

Angka itu menegaskan Meikarta bukan lagi sekadar proyek masa depan, melainkan kawasan hunian yang sudah berfungsi penuh dan hidup.

Sepanjang 2025, pengembang secara konsisten melakukan serah terima unit sesuai jadwal.

Keberhasilan itu menjadi sinyal positif bagi pasar properti, memberikan kepastian hukum dan fisik bagi para konsumen.

"Keberhasilan serah terima unit sepanjang 2025 merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun kawasan yang berfungsi, hidup, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Presiden Direktur PT MSU, Indra Azwar, Selasa (27/1).

Dia menyatakan bahwa fokus utama perusahaan adalah menghadirkan kawasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

