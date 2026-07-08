Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

1.686 Polisi Dikerahkan Untuk Kawal Demo Dukung Program MBG

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:09 WIB
1.686 Polisi Dikerahkan Untuk Kawal Demo Dukung Program MBG - JPNN.COM
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.686 aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran disiagakan untuk mengawal jalannya aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan aksi tersebut digelar oleh Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG serta beberapa elemen lainnya.

"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG dan beberapa elemen di wilayah Gambir, rencana giat pukul 09.00 WIB," kata Erlyn dalam siaran persnya, Rabu.

Baca Juga:

Sementara rekayasa lalu lintas di lokasi aksi tersebut akan diterapkan secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.

Masyarakat juga diimbau agar menghindari kawasan sekitar lokasi aksi tersebut untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. (antara/jpnn)

Sejumlah massa bakal menggelar aksi demo sebagai bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aksi Demo  Aparat Kepolisian  Polda Metro Jaya  MBG 
BERITA AKSI DEMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp