16.873 Jemaah Sudah Bayar Bipih, Pelunasan Biaya Haji Khusus Tahap III Ditutup

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 16.873 jemaah sudah melunasi Bipih, Kementerian Haji dan Umrah pun resmi menutup pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jemaah haji khusus tahap III untuk tahun 1447 H/2026 M.

Penutupan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian pelunasan haji khusus tahun berjalan.

Direktur Pelayanan Haji Khusus Kementerian Haji dan Umrah, Tuti Rianingrum, menyampaikan bahwa pelaksanaan pelunasan haji khusus, baik tahap I , tahap II maupun tahap III, berjalan dengan baik dan berhasil mengoptimalkan kuota yang tersedia.

Dia menyebutkan, berdasarkan data akhir pelunasan, jumlah kuota haji khusus tahun 1447 H/2026 M ditetapkan sebanyak 16.573 jemaah.

"Hingga penutupan pelunasan tahap III, tercatat 16.873 Jemaah Haji Khusus telah melakukan pelunasan, atau 101,81% dari total kuota yang tersedia,” ujar Tuti, Kamis (15/1/2026).

Tuti menjelaskan, capaian tersebut dimungkinkan melalui mekanisme optimalisasi kuota, termasuk pemanfaatan jemaah cadangan, pendamping jemaah lanjut usia, serta jemaah penyandang disabilitas dan pendampingnya.

Baca Juga: BPKH Pastikan Dana Pengembalian Keuangan Haji Khusus Sudah Siap

Pelunasan tahap III, lanjutnya, dibuka untuk memastikan seluruh kuota dapat terserap secara maksimal. Di samping memberikan kesempatan kepada jemaah yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan konsolidasi data jemaah, verifikasi dokumen, serta koordinasi intensif dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam rangka persiapan operasional keberangkatan.