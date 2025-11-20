17 Tahun Menikah, Marissa Anita: Tidak Ada yang Saya Sesali

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marissa Anita akhirnya buka suara soal gugatan cerai yang dia ajukan terhadap sang suami, Andrew Trigg, setelah 17 tahun membangun rumah tangga bersama.

Kabar perpisahan ini mencuri perhatian publik karena selama ini pernikahan mereka dikenal jauh dari gosip miring.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (19/11), Marissa tampak tenang saat menjelaskan bahwa perjalanan panjang pernikahannya bukanlah sesuatu yang dia sesali.

Dia justru menyebut 17 tahun bersama Andrew sebagai rangkaian momen penuh pembelajaran.

“Oh iya. 17 tahun itu banyak sekali momen pembelajaran... saya tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang saya sesali,” ujarnya.

Marissa menegaskan bahwa setiap tantangan yang hadir dalam hidup manusia, termasuk dalam pernikahan, merupakan bagian dari proses pendewasaan.

Dia percaya bahwa setiap orang pasti pernah melalui fase sulit yang membuat mereka tumbuh. Karena itu, masa-masa pernikahannya ia pandang sebagai perjalanan yang membentuk dirinya hingga saat ini.

Pemeran A Normal Woman tersebut juga menyampaikan bahwa selama 17 tahun itu, ada banyak titik penting yang membuatnya memahami arti kehidupan.