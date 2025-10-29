17 Tim Inovator Muda Beradu di Final Pitch Pertamuda Seed and Scale 2025

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ajang kompetisi ide bisnis mahasiswa bergengsi, Pertamuda Seed & Scale 2025 yang digagas Pertamina memasuki Final Pitch pada Selasa (28/10).

Sebanyak 17 tim telah beradu gagasan memperebutkan the best of three dari masing-masing kategori.

Para finalis tersebut telah melewati serangkaian tahapan seleksi ketat, mulai dari pendaftaran yang diikuti ribuan peserta, hingga sesi Bootcamp intensif.

Tahap final Pitch menjadi puncak penentuan juara, di mana para peserta akan memperebutkan dana pembinaan ratusan juta rupiah serta kesempatan untuk mendapatkan akses permodalan dan pendampingan bisnis berkelanjutan dari Pertamina.

"Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda (Selasa 28 Oktober 2025), Pertamina dan juri serta calon investor hadir bersama untuk menyaksikan momen bersejarah, puncak perjalanan Pertamuda Seed & Scale 2025, ajang yang selama lima tahun terakhir telah menjadi wadah lahirnya generasi muda pencipta solusi bagi masa depan bangsa," kata VP Stakeholder Relation Management Pertamina Rifky Rahman Yusuf dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Rifky mengatakan ke-17 tim tersebut bukan sekadar pembawa ide, tetapi pembawa harapan dan perubahan, serta menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan solusi energi yang cerdas, berkelanjutan, dan berdampak luas.

"Perjalanan 17 tim ini hingga sampai di panggung Final Pitch bukanlah hal yang mudah. Tim ini telah membuktikan dedikasi, ketangguhan, dan keinginan kuat untuk terus berinovasi menuju Indonesia yang berkelanjutan," lanjut Rifky.

Dia menambahkan Pertamina mendukung penuh generasi muda untuk semakin bisa menumbuhkan ide bisnisnya.