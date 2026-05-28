17 Wilayah di Indonesia Bakal Diguyur Hujan Ringan Hari Ini 28 Mei 2026

Kamis, 28 Mei 2026 – 09:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Kamis 28 Mei 2026, yang mana 17 wilayah di Republik Indonesia bakal diguyur hujan ringan.

Prakirawan Cuaca BMKG Diah A mengatakan potensi hujan ringan terjadi di Kota Pekanbaru, Tanjungpinang, Padang, Pangkalpinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin.

"Kemudian potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke," kata Diah dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (28/5).

Potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Sementara itu, terdapat potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Bandar Lampung.

Ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang.

Kemudian, potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Sorong.

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Medan dan di Kota Palangka Raya," katanya.