Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

1.700 Anak Kembali Sekolah, Pemko Pekanbaru Siapkan Kuota di Sekolah Swasta Ternama  

Senin, 22 September 2025 – 14:05 WIB
1.700 Anak Kembali Sekolah, Pemko Pekanbaru Siapkan Kuota di Sekolah Swasta Ternama   - JPNN.COM
Ilustrasi anak sekolah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen memastikan tidak ada anak-anak di kota nya yang putus sekolah.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta ternama untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat pemerintah perlu mencari alternatif.

Baca Juga:

Oleh karena itu kerja sama dengan sekolah swasta menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan kuota pendidikan.

“Selama ini yang bekerja sama hanya sekolah swasta yang kurang diminati. Ke depan, kami berharap sekolah ternama di Pekanbaru juga bisa membuka kuota, seperti Sekolah Santa Maria, Al Azhar, Dharma Yuda, dan ICS,” ujar Agung, Senin (22/9).

Menurutnya, kerja sama dengan sekolah ternama tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga menciptakan kesetaraan sosial.

Baca Juga:

“Kami ingin mencampurkan, tidak memisahkan yang miskin dan kaya. Dengan masuk ke sekolah swasta ternama, insyaallah anak-anak akan pintar, memiliki organisasi yang baik, dan termotivasi,” paparnya.

Saat ini, Pemko Pekanbaru tengah menargetkan agar tidak ada lagi anak putus sekolah.

Lebih dari 1.700 anak yang sebelumnya putus sekolah telah kembali disekolahkan melalui program Pemko, baik di sekolah negeri maupun swasta, sesuai jenjang pendi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemko pekanbaru  Sekolah Swasta  Anak Sekolah  Sekolah Negeri 
BERITA PEMKO PEKANBARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp