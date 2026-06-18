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JPNN.com - Daerah

171 Korban Gempa Parigi Moutong Terima Layanan Kesehatan Gratis RSB

Kamis, 18 Juni 2026 – 23:27 WIB
171 Korban Gempa Parigi Moutong Terima Layanan Kesehatan Gratis RSB - JPNN.COM
Sebanyak 171 korban gempa di Parigi Moutong mendapat layanan kesehatan gratis untuk percepat pemulihan. Foto: RSB

jpnn.com, PARIGI MOUTONG - Rumah Sehat Baznas (RSB) Parigi Moutong memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu (17/6).

Layanan kesehatan itu merupakan bagian dari respons cepat Baznas untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana sekaligus memastikan kondisi kesehatan para penyintas tetap terpantau selama masa pemulihan.

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Tim medis yang diterjunkan terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 171 warga memperoleh pemeriksaan kesehatan serta pengobatan secara cuma-cuma.

Sebagian besar warga yang datang memanfaatkan layanan tersebut mengeluhkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hipertensi, hiperkolesterol, hingga diabetes yang mulai muncul setelah gempa terjadi.

Pimpinan Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas, H. Idy Muzayyadi, mengatakan layanan kesehatan merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat yang dihimpun dari para muzaki untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

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Menurut Idy, dana zakat disalurkan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis sebagai upaya mempercepat pemulihan kondisi fisik para penyintas gempa.

Selain memberikan layanan medis, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat. Baznas mendorong warga agar lebih memperhatikan kondisi kesehatannya selama berada di lingkungan pascabencana.

Sebanyak 171 korban gempa di Parigi Moutong mendapat layanan kesehatan gratis untuk percepat pemulihan.

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TAGS   RSB  Rumah Sehat Baznas  pengobatan gratis  korban gempa  Baznas 
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