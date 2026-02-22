Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

18 Organisasi PPPK Bergerilya ke DPR RI, Minta Dukungan 8 Fraksi

Minggu, 22 Februari 2026 – 08:30 WIB
18 Organisasi PPPK Bergerilya ke DPR RI, Minta Dukungan 8 Fraksi - JPNN.COM
18 organisasi PPPK bergerilya ke DPR RI dan meminta dukungan 8 Fraksi untuk memperjuangkan nasib PPPK. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 18 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih bergerilya ke DPR RI.

Mereka memminta dukungan delapan fraksi untuk memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan dukungan fraksi-fraksi di DPR RI sangat penting.

Baca Juga:

DPR sebagai perwakilan rakyat bisa mendorong pemerintah memperjuangkan nasib PPPK yang sebagian besar belum mencapai kesejahteraan sebagaimana amanat UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau PPPK benar-benar disetarakan PNS dari sisi kesejahteraan, pasti tidak akan ada gerakan alih status ke PNS. Kami sudah merasakan PPPK itu mirip honorer, bahkan untuk paruh waktu gajinya di bawah honorer," tutur Fadlun kepada JPNN, Minggu (22/2/2026).

Dia menyampaikan AMP sudah melayangkan surat kepada masing-masing fraksi di DPR RI, yakni Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKB, PKS, Nasdem.

Baca Juga:

Harapannya fraksi-fraksi ini mendengar fakta-fakta yang diungkapkan AMP untuk selanjutnya dibahas dengan pemerintah.

Fadlun mengungkapkan, mereka akan menyampaikan lima tuntutan hasil konsolidasi nasional AMP 30 Januari hingga 1 Februari 2026 sebagai berikut:

18 organisasi PPPK bergerilya ke DPR RI dan meminta dukungan 8 Fraksi untuk memperjuangkan nasib PPPK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  organisasi PPPK  Fadlun Abdillah  DPR RI  Aliansi Merah Putih  honorer  ASN 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp