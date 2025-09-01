18 Tahun Berkiprah, Nissan GT-R R35 Akhirnya Menyampaikan Salam Perpisahan

jpnn.com - Nissan baru saja mengumumkan akhor dari perjalanan Nissan GT-R R35 setelah 18 tahun meramaikan pasar sedan sport dunia.

Kabar ini diumumkan setelah selesainya produksi unit terakhir yang dilakukan di Tochigi, 100 kilometer di utara Tokyo.

Setelah diluncurkan pada 2007 silam, sedan sport berjuluk Godzilla itu tercatat telah terjual sebanyak 48 ribu unit di seluruh dunia.

“Setelah 18 tahun yang luar biasa, Nissan GT-R R35 telah meninggalkan jejak abadi dalam sejarah otomotif. Warisannya merupakan bukti semangat tim kami dan loyalitas pelanggan kami di seluruh dunia."

"Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini,” jelas Presiden dan CEO Nissan, Ivan Espinosa dalam keterangannya.

Meski model tersebut tidak lagi diproduksi, tetapi dia menjanjikan bahwa demi menjaga pride kepada para pelanggan setianya, pihaknya akan menghadirkan inovasi lain yang nantinya akan diploting untuk generasi terbarunya.

“Kepada para penggemar Nissan GT-R R35 di seluruh dunia, saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan perpisahan selamanya, melainkan tujuan kami agar nama GT-R suatu hari nanti dapat kembali,” sambungnya.

Lahirnya model tersebut, dijelaskan bahwa melalui GT-R, perusahaan berhasil menetapkan standar baru untuk mobil sport Grand Tourer.