18 Tahun SRC, Kontribusi Omzet Tembus Rp 251 Triliun per Tahun

Jumat, 22 Mei 2026 – 13:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sampoerna Retail Community (SRC) menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia saat memasuki usia ke-18 tahun.

Selama hampir dua dekade, SRC berkembang dari program pendampingan toko kelontong menjadi jaringan retail tradisional terbesar di Indonesia.

Saat ini, SRC memiliki lebih dari 250 ribu toko kelontong yang didukung 6.300 Mitra SRC dan terhubung melalui 10 ribu Paguyuban SRC di seluruh Indonesia.

Berdasarkan riset “Bukti Nyata SRC untuk Indonesia” dari KG Media 2026, kontribusi omzet toko SRC mencapai Rp 251 triliun per tahun atau setara 9,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) retail nasional 2025.

Angka tersebut meningkat Rp 15 triliun dibandingkan kontribusi omzet pada 2023 yang mencapai Rp 236 triliun per tahun.

Riset itu juga mencatat toko yang bergabung dengan SRC mengalami peningkatan omzet hingga 42 persen.

Selain itu, omzet toko SRC tumbuh 27,5 persen sepanjang 2023-2026 melalui program pendampingan berkelanjutan.

Transformasi digital juga terus diperkuat. Sebanyak 98,8 persen toko SRC kini telah terdigitalisasi.