18 Tahun Vakum, dr.pm Akhirnya Kembali Aktif

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, dr.pm akhirnya comeback atau kembali meramaikan industri musik setelah vakum selama 18 tahun.

Band yang populer pada akhir era 1990-an itu resmi kembali aktif dengan membawa semangat nostalgia sekaligus warna baru dalam bermusik.

Kini, dr.pm hadir dengan dua personel asli yang masih bertahan, yakni Ronald Fristianto (drum) dan Marshal Surya Rachman (gitar).

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Keputusan untuk kembali berkarya diambil setelah hampir dua dekade para personel tidak berkumpul dalam satu bendera band.

Sebagai langkah awal, dr.pm menyiapkan proyek live session yang membawakan lagu-lagu hit dari album pertama hingga ketiga dengan sentuhan aransemen yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter khas.

"Maknanya kita comeback bernostalgia setelah 18 tahun ya. Kita coba bikin sesuatu untuk dr.pm setelah lama nggak kumpul 18 tahun, kita coba bikin live recording," ungkap Ronald Fristianto, Senin (22/6/2026).

Kembalinya dr.pm tidak hanya ditujukan untuk mengobati kerinduan para penggemar lama. Ronald dan Marshal juga ingin memperkenalkan karya-karya dr.pm kepada generasi pendengar musik masa kini.

Melalui kualitas rekaman dan penampilan live yang maksimal, keduanya berharap musik dr.pm tetap relevan lintas generasi.