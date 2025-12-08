187 Karyawan PNM Terbaik Dari Berbagai Daerah Diberi Rewards Journey ke Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan program reward sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan terbaik.

Tercatat, sebanyak 187 karyawan PNM terbaik dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti program reward journey ke Malaysia–Singapura serta perjalanan spiritual Umrah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, kekompakan, dan dedikasi mereka.

Sebelumnya, PNM juga secara konsisten telah memberangkatkan ribuan karyawan ke berbagai destinasi, mulai dari Lombok, Bali, Yogyakarta, Thailand, hingga Eropa, sebagai wujud nyata penghargaan perusahaan terhadap kontribusi Insan PNM.

Sekretaris Perusahaan PT PNM, Dodot mengatakan PNM tak hanya sekali dua kali untuk memberikan karyawannya apresiasi terbaik sebagai bukti komitmen mereka untuk menjaga semangat mereka.

“Selama tahun 2025 saja, kami telah memberangkatkan lebih dari 1000 orang ke berbagai destinasi baik untuk healing maupun perjalanan spiritual, hal itu juga berlaku kepada para nasabah-nasabah terbaik kami, karena kami di PNM percaya bahwa setiap perjalanan untuk bertumbuh adalah sangat berarti bagi mereka dan setiap perjalanan layak untuk ditemani," kata Dodot.

Bagi PNM, kesejahteraan bukan hanya urusan pemenuhan hak, melainkan juga bagaimana insan PNM merasa dihargai dan diakui kontribusinya.

Program ini sekaligus menjadi cara untuk menumbuhkan perilaku positif di lingkungan kerja; ketika integritas, dedikasi, dan pencapaian diapresiasi secara nyata, terbentuk standar perilaku yang ingin terus dijaga.

Penghargaan kepada karyawan terpilih pun menjadi inspirasi bagi rekan-rekan lainnya, memunculkan semangat untuk berkembang, memperkuat rasa peduli, dan menciptakan efek positif yang menular di seluruh organisasi.