19 Tahun Berkarya, RAN Bagikan Video Memori

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, RAN, baru saja merayakan momen 19 tahun perjalanan karier yang gemilang dan konsisten.

Sebagai musisi yang karya-karyanya telah menjadi soundtrack bagi beragam memori pendengar, RAN menandai momen spesial itu dengan terus bertumbuh bersama pendengar setia.

Trio Rayi, Asta, dan Nino sepakat bahwa kunci kelanggengan RAN merupakan ikatan persaudaraan dan komunikasi yang kuat di antara mereka.

"Sembilan belas tahun ini adalah sebuah memori besar bagi kami bertiga. Bukan cuma tentang lagu, tapi tentang bagaimana kami melewati segala tantangan dan keberhasilan bersama. Kami bersyukur bisa tumbuh bukan hanya sebagai musisi, tapi juga sebagai sahabat," kata Rayi.

"Terkadang kami sendiri tidak menyangka sudah selama ini. Tapi setiap karya yang kami rilis adalah bukti komitmen kami. Kebersamaan ini sudah menjadi bagian dari identitas kami, dan kami berharap bisa terus menciptakan memori baru untuk RAN dan pendengar kami," tambah Asta.

Pada momen perayaan hari jadi tersebut, RAN merilis kejutan terbaru yakni video musik untuk lagu Memori

Memori merupakan lagu dari album terbaru RAN, Teater Nestapa yang telah dirilis pada 23 Oktober 2024.

Video musik Memori menjadi penutup rangkaian visual dari album itu, setelah video dirilis sebelumnya untuk lagu-lagu populer seperti Hey Tunggu Dulu, Kapan?, dan Masih Takut Mencinta.