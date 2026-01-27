19 Tahun Bertumbuh, Hypernet Technologies Ungkap Kunci Bertahan di Era Digital

Selasa, 27 Januari 2026 – 19:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-19 tahun, Hypernet Technologies menandai perjalanan panjang yang sarat transformasi dan adaptasi di tengah dinamika industri teknologi.

Tahun ini, perusahaan mengusung tema “Rise in Rhythm”, sebuah refleksi tentang langkah bersama yang terus dijaga Hypernet Technologies dengan karyawan, pelanggan, dan mitra.

VP of Brand and Marketing Hypernet Technologies, Oktaviani Handojo, menegaskan bahwa tema tersebut bukan sekadar slogan perayaan.

Lebih dari itu, “Rise in Rhythm” menjadi pengingat akan pentingnya kekompakan dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang.

“Tema ini dipilih karena menunjukkan bahwa kami berjalan bersama secara beriringan."

"Kami percaya kemajuan perusahaan tidak bisa dicapai sendiri, tetapi melalui langkah yang seirama dan saling menguatkan,” ujar Oktaviani dalam keterangannya, Selasa (27/1).

Perjalanan Hypernet Technologies sendiri dimulai dari titik yang sederhana.

Bukan dari gedung menjulang atau ratusan karyawan, melainkan dari sebuah warung internet kecil dengan tim terbatas.