Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

19.391 Balpres Pakaian Bekas Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah Segera Dimusnahkan

Jumat, 14 November 2025 – 13:17 WIB
19.391 Balpres Pakaian Bekas Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah Segera Dimusnahkan - JPNN.COM
Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam agenda pemusnahan 500 balpres pakaian bekas ilegal di Bogor. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan 19.391 balpres pakaian bekas ilegal akan di musnahkan secara bertahap hingga akhir November 2025.

Budi membeberkan total balpres yang telah dimusnahkan per Jumat (12/11), sebanyak 16.591 atau sekira 85,56%.

"Nah, diharapkan pemusnahan ini akan selesai pada akhir November. Jadi, pada bulan ini akan selesai," kata Budi di Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga:

Penemuan ribuan balpres ilegal ini merupakan hasil tindak lanjut dari kegiatan pengawasan intensif oleh Kemendag, khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), bersama dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Mendag membeberkan balpres impor ilegal tersebut diketahui berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan China.

Total balpres ilegal ditemukan, didapat dari 11 gudang, yang dimiliki 8 pemilik atau distributor di wilayah Bandung pada 14 Oktober 2025.

Baca Juga:

"(Total) Pakaian bekas impor dengan nilai (barang) sekitar Rp112,35 miliar, ya," ujarnya.

Budi mengungkapkan Kemendag telah memberikan sanksi tegas kepada para importir dan distributor yang terlibat dalam peredaran pakaian bekas ilegal ini.

Mendag Budi Santoso mengungkapkan 19.391 balpres pakaian bekas ilegal akan di musnahkan secara bertahap hingga akhir November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   balpres ilegal  balpres  Mendag  pakaian bekas 
BERITA BALPRES ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp