1Tengah Mengawali Langkah Lewat Mula Masa

jpnn.com, JAKARTA - 1Tengah merupakan proyek musik yang lahir dari kerinduan terhadap Fourtwnty, band yang kini tengah rehat tanpa batas waktu.

Diisi oleh wajah-wajah lama seperti Nuwi, Prim, dan Ryan, serta didukung Jerash dan Andri Begenk di panggung.

Proyek tersebut memperkenalkan sosok Primandha Ridho (drummer Fourtwnty) sebagai vokalis baru, menggantikan Ari Lesmana yang memilih untuk menepi sejenak untuk memberi ruang dan refleksi diri.

1Tengah memperkenalkan album perdana bertajuk Mula Masa, sebuah karya yang lahir sebagai dokumentasi perjalanan yang jujur dan personal.

Album Mula Masa berangkat dari fase kehidupan para personel yang penuh tantangan. Mulai dari rasa kehilangan, berbagai persoalan pribadi para personel, yang akhirnya menjadi latar pertemuan dari terbentuknya grup 1Tengah.

Dari kondisi tersebut, album Mula Masa tidak hanya menjadi judul, melainkan juga simbol awal perjalanan sebagai satu

kesatuan.

Menjelang perilisan album ini, 1Tengah terlebih dahulu menghadirkan tiga single pembuka berjudul Di Sana, Tanah Yang Sama, dan Echoes Of You.

Ketiga lagu tersebut hadir sebagai gambaran awal dari arah musikal sekaligus pendekatan emosional yang diusung dalam album, serta menjadi bagian penting dalam merangkai perjalanan kreatif 1Tengah menuju bentuk utuh dari Mula Masa.