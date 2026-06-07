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JPNN.com - Daerah - Sulbar

2 Anak Hilang di Sungai Mapilli Belum Ditemukan, Tim SAR Lanjutkan Pencarian

Minggu, 07 Juni 2026 – 03:03 WIB
2 Anak Hilang di Sungai Mapilli Belum Ditemukan, Tim SAR Lanjutkan Pencarian - JPNN.COM
Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di Sungai Mapili Kabupaten Polewali Mandar, mencari dua anak yang dilaporkan hilang sejak Jumat (4/6). ANTARA/HO-Basarnas Mamuju

jpnn.com - MAMUJU - Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian dua anak yang hilang di Sungai Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Upaya pencarian Humairah (7) dan Dermawan (6) itu melibatkan unsur SAR gabungan, di antaranya Rescue Unit Siaga SAR Polewali Mandar, personel TNI dan Polri, Tagana, serta masyarakat setempat.

"Dua anak itu dilaporkan hilang saat berenang bersama tiga rekannya di Sungai Mapilli pada Jumat siang (5/6)," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mamuju Mahmud Afandi di Mamuju, Sabtu.

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Tim SAR Gabungan membagi area menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU) pada upaya pencarian di hari kedua sejak dua anak tersebut dinyatakan hilang,

Adapun SRU pertama melakukan penyisiran menggunakan rubber boat di sisi kiri sungai menuju arah muara sejauh dua kilometer dari lokasi kejadian.

SRU kedua melakukan penyisiran di sisi kanan sungai menuju arah muara sejauh dua kilometer.

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Upaya pencarian dilakukan secara intensif sepanjang hari dengan memaksimalkan penggunaan peralatan SAR yang tersedia, meliputi satu unit rubber boat, satu unit kendaraan operasional D-Max Compartment, peralatan navigasi, peralatan komunikasi, peralatan medis serta peralatan pendukung lainnya.

Namun, hingga Sabtu petang kedua anak tersebut belum ditemukan, sehingga paya pencarian dihentikan sementara.

2 anak yang hilang di Sungai Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, masih belum ditemukan. Tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian hari ini.

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TAGS   Anak Hilang  Anak Hilang Saat Berenang  tenggelam  Sungai Mapilli  tim sar gabungan  Polewali Mandar 
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