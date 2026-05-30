JPNN.com - Daerah

2 Anak Hilang Saat Mandi di Pantai Ampenan Mataram, Tim SAR Melakukan Pencarian

Sabtu, 30 Mei 2026 – 09:40 WIB
Tim SAR Gabungan saat melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang di Pantai Ampenan Kota Mataram, NTB, Sabtu (30/5). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com - MATARAM - Dua anak hilang saat mandi di kawasan Pantai Skip dan Pantai Karang Buyuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Tim SAR Gabungan Mataram terus melakukan pencarian intensif terhadap dua orang warga Ampenan yang dilaporkan hilang terseret ombak tersebut.

Kedua peristiwa nahas tersebut terjadi hampir bersamaan pada Jumat (29/5).

Korban pertama diketahui bernama Pietro Alesandro Seda (13) yang dilaporkan hilang saat berenang di kawasan Pantai Skip. 

Adapun korban kedua ialah Anindita Mantika Muslim (9), anak perempuan yang hanyut di Pantai Karang Buyuk yang tidak jauh dari lokasi kejadian pertama.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram Bustanil mengatakan pencarian dilakukan menggunakan drone thermal untuk memetakan area yang sulit dijangkau secara visual.

“Kami berharap kedua korban dapat segera ditemukan," kata Bustanil di Mataram, Sabtu (30/5).

Setelah menerima laporan dari pihak kepolisian, Kantor SAR Mataram langsung memberangkatkan personel menuju lokasi kejadian. 

TAGS   Anak Hilang  hilang terseret ombak  Pantai Ampenan  Tim Sar  Mataram 
