JPNN.com - Daerah - Sumsel

2 Anak Tenggelam di Sungai Ogan Palembang, Pencarian Terus Dilakukan

Selasa, 02 September 2025 – 13:13 WIB
Tim SAR Gabungan saat melakukan pencarian terhadap dua korban yang tenggelam di Sungai Ogan, Palembang pada Selasa (2/9). Foto: Dok. Basarnas Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Dua orang anak bernama Hari (6) dan Alfi (8), warga Jalan H. Faqih Usman, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Palembang tenggelam di Sungai Ogan pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

Peristiwa itu bermula saat kedua korban bersama temannya sekitar lima orang, mandi dan berenang di pinggir Sungai Ogan.

Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menegur dan meminta anak-anak untuk segera naik ke darat.

Namun, tidak berselang lama setelah warga pergi, kedua korban dan teman-temannya kembali turun ke sungai untuk mandi dan berenang.

Saat sedang berenang, tiba-tiba kedua korban terseret arus sungai hingga membuat tenggelam.

Teman yang melihat kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada warga dan pihak keluarga.

"Pencarian sudah kami lakukan sejak kemarin sore bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI AL, Polair Polda Sumsel, Damkar Palembang, PMI dan Masyarakat," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, pencarian dilakukan dengan cara penyisiran permukaan air dan penyelaman di sekitar lokasi kejadian.

Dua orang anak bernama Hari (6) dan Alfi (8), warga Jalan H. Faqih Usman, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Palembang tenggelam di Sungai Ogan.

TAGS   Palembang  tenggelam  Sungai Ogan  anak tenggelam di Sungai Ogan  Sumatera Selatan 
