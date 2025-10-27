2 Anak Terbawa Arus Sungai Ciliman Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - LEBAK - Dua anak bernama Haikal (9) dan Habibi (9) yang terbawa arus Sungai Ciliman, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Basarnas Banten.

"Kedua anak itu bernama Haikal (9) dan Habibi (9) warga Kecamatan Sukaresmi Pandeglang," kata Kepala Basarnas Banten Al Amrad di Pandeglang, Senin.

Korban pertama kali ditemkan pada Senin (27/10) pukul 06.10 WIB ialah atas nama Haikal. Korban ditemukan dengan jarak 4,5 kilometer dari lokasi kejadian (LKP).

Korban kedua, Habibi, ditemukan sekitar 40 menit kemudian atau pukul 07.50 WIB sejauh 5 kilometer dari LKP di koordinat 6°31'41.27"S – 105°50'31.77"E.

Kedua korban segera dievakuasi menuju Puskesmas Perdana Sukaresmi untuk pemeriksaan medis, sebelum diserahkan kepada pihak keluarga di Kampung Taraju, Desa Karyasari, Pandeglang.

Dengan ditemukannya seluruh korban, kata Al Amrad, Operasi SAR dinyatakan selesai dan secara resmi diusulkan untuk ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih," katanya .

Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas Banten, BPBD Pandeglang, Polairud, Polres Pandeglang, Koramil Panimbang, Polsek Patia, BPBD Pandeglang, Tagana, PMI, Pramuka Peduli Bencana, FPRB, Boedak Saung Rescue, serta dukungan dari masyarakat dan keluarga korban.