Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

2 Anak Terbawa Arus Sungai Ciliman Ditemukan Meninggal Dunia

Senin, 27 Oktober 2025 – 10:25 WIB
2 Anak Terbawa Arus Sungai Ciliman Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Badan Pencarian dan Pertolongan atau SAR Nasional (Basarnas) Banten akhirnya menemukan dua anak yang terbawa arus Sungai Ciliman dalam kondisi meninggal dunia. (ANTARA/HO-Basarnas Banten)

jpnn.com - LEBAK - Dua anak bernama Haikal (9) dan Habibi (9) yang terbawa arus Sungai Ciliman, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Basarnas Banten.

"Kedua anak itu bernama Haikal (9) dan Habibi (9) warga Kecamatan Sukaresmi Pandeglang," kata Kepala Basarnas Banten Al Amrad di Pandeglang, Senin.

Korban pertama kali ditemkan pada Senin (27/10) pukul 06.10 WIB ialah atas nama Haikal. Korban ditemukan dengan jarak 4,5 kilometer dari lokasi kejadian (LKP).

Baca Juga:

Korban kedua, Habibi, ditemukan sekitar 40 menit kemudian atau pukul 07.50 WIB sejauh 5 kilometer dari LKP di koordinat 6°31'41.27"S – 105°50'31.77"E.

Kedua korban segera dievakuasi menuju Puskesmas Perdana Sukaresmi untuk pemeriksaan medis, sebelum diserahkan kepada pihak keluarga di Kampung Taraju, Desa Karyasari, Pandeglang.

Dengan ditemukannya seluruh korban, kata Al Amrad, Operasi SAR dinyatakan selesai dan secara resmi diusulkan untuk ditutup.

Baca Juga:

"Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih," katanya .

Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas Banten, BPBD Pandeglang, Polairud, Polres Pandeglang, Koramil Panimbang, Polsek Patia, BPBD Pandeglang, Tagana, PMI, Pramuka Peduli Bencana, FPRB, Boedak Saung Rescue, serta dukungan dari masyarakat dan keluarga korban.

Dua anak terbawa arus Sungai Ciliman ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anak Tenggelam  terbawa arus Sungai Ciliman  terbawa arus  basarnas banten  Sungai Ciliman 
BERITA ANAK TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp