JPNN.com - Kriminal

2 Anggota KKB yang Ditangkap Pelaku Pembakaran Sekolah

Selasa, 17 Februari 2026 – 17:39 WIB
Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo. (ANTARA/Evarukdijati)

jpnn.com, JAYAPURA - Satgas Damai Cartenz menangkap empat anggota KKB di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo mengatakan keempat anggota KKB itu merupakan anak buah dari Elkius Kobak.

Dia menyatakan dari empat orang yang ditangkap dua di antaranya sudah teridentifikasi terlibat dalam aksi pembakaran ruang kelas di SMAN2 Dekai yang dilakukan Sabtu (14/2).

"Dua orang yang teridentifikasi terlibat dalam aksi kekerasan yaitu GW dan EH," kata Yusuf di Jayapura, Selasa.

Dia mengatakan sedangkan dua anggota KKB yang diamankan, yakni BW (25) dan HM (23) hingga kini masih terus didalami untuk memastikan keterlibatan mereka.

"Penyidik masih terus melakukan penyelidikan guna memastikan mereka terlibat dalam kasus apa saja," kata Kombes Yusuf.

Ketika ditanya tentang apakah pelaku penembakan terhadap pesawat Smart Air di Korowai sudah ada yang ditangkap, Yusuf mengatakan hingga kini belum ada yang ditangkap.

"Tim penegakan hukum masih terus melakukan pengejaran guna menangkap para pelaku yang juga anggota KKB," kata Kombes Yusuf Sutejo.

