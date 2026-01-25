2 Anggota Polsek Cisarua Gugur Saat Menuju Lokasi Longsor Bandung Barat

jpnn.com, CISARUA - Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan dua anggota Polsek Cisarua gugur dalam tugas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas saat menuju lokasi bencana longsor di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1). Kedua personel tersebut terlibat langsung dalam operasi penanggulangan bencana ketika insiden terjadi.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan mengatakan dua anggota Bhabinkamtibmas yang meninggal dunia adalah Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda Muhammad Jerry Sonconery. Keduanya mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju lokasi longsor.

“Dua anggota kami kemarin ketika terlibat dalam penanggulangan bencana ini menjadi korban laka lantas,” kata Rudi di Bandung, Minggu.

Rudi menegaskan kedua personel tersebut dinyatakan gugur dalam tugas. Ia menyebut Kapolri memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat satu tingkat kepada almarhum.

“Dan ini sudah kita kebumikan tadi malam satu orang dan pagi ini satu orang dan mereka memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya dua anggota Polri tersebut serta memastikan seluruh hak dan penghargaan kepada keluarga akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aiptu Hendra Kurniawan diketahui berdomisili di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Sementara Aipda Muhammad Jerry Sonconery tercatat sebagai warga Kampung Ciputri, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi.

Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB saat keduanya melintas menuju lokasi longsor di Jalan Cimeta, Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua. Saat melaju beriringan, sebuah truk di depan kendaraan korban berhenti mendadak, sementara truk di belakang mengalami gangguan pengereman hingga menghimpit sepeda motor yang ditumpangi kedua anggota tersebut. (Antara/jpnn)