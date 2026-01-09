Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

2 ASN Menanggalkan Seragam PNS Lebih Cepat, Peringatan bagi PPPK

Jumat, 09 Januari 2026 – 04:39 WIB
2 ASN Menanggalkan Seragam PNS Lebih Cepat, Peringatan bagi PPPK - JPNN.COM
Sudah banyak honorer diangkat menjadi ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANGLI - Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, memberhentikan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS yang mangkir dari tugas.

Bahkan, satu PNS mangkir kerja lebih satu tahun.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra di Bangli, Bali, Kamis (8/1).

Baca Juga:

Ada pun dua ASN itu yakni berinisial P dan W, yang terpaksa harus menanggalkan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih cepat karena melanggar disiplin kategori berat.

Kedua ASN tersebut terbukti tidak melaksanakan tugas lebih dari 28 hari dalam satu tahun.

Satunya, ASN yang sudah 485 hari atau sekitar satu tahun empat bulan tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah.

Baca Juga:

Keputusan itu dilaksanakan sesuai prosedur melalui pembahasan oleh Tim Disiplin Pemkab Bangli yang diketuai Sekda Bangli dan anggotanya terdiri dari Asisten III Pemkab Bangli, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Bangli, Penyidik PNS hingga unsur teknis terkait di Pemkab Bangli.

Riana menjelaskan, kedua ASN tersebut sebelumnya telah diberikan hukuman berjenjang mulai sanksi ringan dan sanksi sedang oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, keduanya tidak menunjukkan perbaikan.

Dua ASN melakukan pelanggaran berat, harus menanggalkan seragam PNS lebih cepat. Ini juga menjadi peringatan bagi PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNS  ASN  PPPK  Bangli 
BERITA PNS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp