Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

2 Begal Sadis Terhadap Kurir di Astana Anyar Bandung Masih Buron

Senin, 04 Mei 2026 – 11:31 WIB
2 Begal Sadis Terhadap Kurir di Astana Anyar Bandung Masih Buron - JPNN.COM
Ilustrasi begal. Ilustrasi: ANTARA/Ardika

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung masih mengejar 2 orang pelaku pembegalan terhadap seorang kurir di kawasan Astana Anyar, Kota Badung.

Aksi begal tersebut terjadi pada Minggu (3/5/2026) siang, dan dialami seorang kurir saat sedang berteduh hujan di Astan Anyar.

Dalam kejadian, total ada 4 pelaku, dua di antaranya sudah ditangkap di hari yang sama.

Baca Juga:

Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal S mengatakan, korban sempat diancam menggunakan senjata tajam.

Hasil penyelidikan sementara menunjukkan ada empat pelaku yang terlibat dalam kejadian pembegalan.

"Dari hasil penyelidikan kami, terduga pelaku yang kami deteksi ada 4 orang. Alhamdulillah, tadi sore kami sudah mengamankan 2, di mana kami juga dibantu oleh Polrestabes dan warga di Pasir Koja, sama-sama kita menangkap," kata Fetrizal saat dikonfirmasi, Senin (4/5).

Baca Juga:

Dua pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas. Polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku.

Anggota di lapangan masih bekerja untuk menangkap sisa pelaku yang kabur.

Polrestabes Bandung masih mengejar dua orang pelaku pembegalan terhadap seorang kurir di kawasan Astana Anyar, Kota Badung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  pembegalan  Bandung  Jawa Barat 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp