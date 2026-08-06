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JPNN.com - Daerah - Sumsel

2 Bocah Tenggelam di Sungai Selabung, 1 Tewas, Satu Lagi Masih Dicari

Kamis, 06 Agustus 2026 – 12:30 WIB
2 Bocah Tenggelam di Sungai Selabung, 1 Tewas, Satu Lagi Masih Dicari - JPNN.COM
Tim SAR Gabungan saat mencari korban di Sungai Selabung, Kabupaten OKI. Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com - Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palembang melakukan operasi pencarian terhadap seorang bocah tenggelam di Sungai Selabung, Desa Sukabumi Pauh, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Korban yang masih dalam pencarian diketahui bernama Ardiansyah (10). Sementara satu korban lainnya, Rahmat Kuncoro (10) telah ditemukan oleh warga dalam keadaan meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, kejadian bermula pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. 

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"Sepulang sekolah, kedua korban bersama masing-masing adiknya bermain dan berenang di Sungai Selabung.

Saat sedang asyik berenang, kedua korban diduga terseret arus sungai hingga tenggelam.

Kedua adik korban kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar," ungkap Raymond, Kamis (6/8/2026).

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Sekitar pukul 16.50 WIB, warga berhasil menemukan Rahmat Kuncoro dalam keadaan meninggal dunia. Sementara Ardiansyah hingga saat ini masih belum ditemukan.

Raymond mengatakan bahwa tim akan melakukan pencarian secara maksimal dengan mengedepankan keselamatan personel di lapangan.

Dua bocah tenggelam di Sungai Selabung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Satu korban ditemukan dalam keadaan tewas, satu lagi masih dicari.

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TAGS   bocah tenggelam  Tewas  sungai Selabung  OKI  meninggal dunia  Basarnas Palembang 
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